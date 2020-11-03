تقارير: استهتار و فشل الوفاق مكن كورونا من حصد أرواح الليبيين

كشفت أزمة كورونا وفشل حكومة الوفاق غير المعتمدة الذريع في إدارة أزمة تفشي الوباء عن سوء إدارة حكومة الوفاق لمختلف ملفات البلاد، ومدى استهتارها بحياة المواطن الليبي.

وأوضح تقرير نشرته مصادر إعلامية أن وضع وباء كورونا بات مقلقا للغاية وخطيرا في ليبيا في وقت يتكشف فيه يوميا فضائح مالية وفساد في التعامل مع مخصصات الفيروس.

وبينت المصادر أن حكومة الوفاق، أعلنت في مارس 2020م، تخصيص 75 مليون دينار ليبي للبلديات في جميع أنحاء ليبيا، لمجابهة جائحة كورونا، موضحًا أن مبالغ “ميزانية الطوارئ” جاءت تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع الحكومة في 17 مارس، مع رؤساء البلديات لمواجهة انتشار الجائحة.

وأضاف التقرير أن أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ليس لديهم أي دليل أو إثبات على مصدر إنفاق هذه الأموال بالإضافة إلى أن البلديات في جميع أنحاء ليبيا تؤكد أنها لم تحصل إلا على جزء بسيط من التمويل المخصص لمجابهة الوباء!!

في نفس السياق، فإن الاتحاد الأوروبي قدم 20 مليون يورو أيضًا، أي ما يعادل 33 مليون دينار ليبي لمساعدة ليبيا في مجابهة كورونا، وكذلك تحسين آليات الكشف والمراقبة الوطنية في مكافحة انتشار الفيروس، وتعزيز الإجراءات الوقائية، ودعم النظام الصحي الوطني في ليبيا ولم يعرف أيضا أحد اين ذهبت هذه الأموال.

من جانبه أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن تسجيل ليبيا ارتفاعًا في عدد الإصابات بـ”كورونا”، يعود الى أن هذا هو وقت الذروة للوباء في ليبيا، خاصة مع قرب فصل الشتاء

وتوقع النجار، أن تزداد حدة أعداد الإصابات بالشتاء، في ضوء عدم وعي المواطن وعدم التزامه باتباع الضوابط الصحية بالابتعاد عن التجمعات والمآتم والأفراح والمناسبات الاجتماعية واستخدام الكمامات والمعقمات، وأيضا عدم تكثيف الجهود في التوعية المجتمعية، إضافة إلى القرارات المتعلقة بـ”الحظر” ببعض المناطق، فضلاً عن عدم التوسع والمواكبة في السعة السريرية بمراكز العزل لإيواء المواطنين الذين بحاجة إلى رعاية طبية جراء اصابتهم بفيروس كورونا.

وتفاقمت حدة الوباء داخل ليبيا، ووصل عدد الإصابات إلى نحو 62 ألف اصابة وتوفي 871 حالة فيما لايزال أكثر من 25 الفا يتلقون العلاج ولم يتعافوا بعد.

وأشار مُنسق برنامج الرصد والتقصي، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، محمد الفقيه، إلى أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا تتراوح بين 25% إلى 30%، من الحالات التي يتم فحصها، وهي نسبة مرتفعة حيث لا ينبغي أن تتجاوز 5%، ما يعني أن جهود مكافحة الفيروس بحاجة إلى مزيد من الجهد، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد المصابين عالميًا.

وشدد الفقيه على أن الشيء الذي ينبغي التطرق إليه، هو مدى استعداد المؤسسات العلاجية في ليبيا لاستيعاب أعداد المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وعلق عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، بالقول إن وضع انتشار فيروس كورونا في ليبيا مايزال “مُقلقًا للغاية”، مبينا أن الأمل في تحسن ذلك الوضع يكمن في التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات والحرص على التباعد وإلغاء التجمعات.

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