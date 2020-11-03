القاهرة: من الصعب التعاون مع أنقرة لإيجاد حل للأزمة الليبية

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، أن تركيا ليست من الدول التي تتعاون معها مصر بشأن تسوية الأزمة الليبية.

وأوضح شكري في تصريح إعلامي أن بعض القوى شجعت على التطرف والعصابات المتطرفة، وتنقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين إلى ليبيا من سوريا، مضيفا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوِّم كل هذه العوامل.

وبين أن القاهرة تتعاون مع الدول التي نهجها قريب من النهج المصري وتركيا ليست من بين تلك الدول، لافتا إلى ان مصر

تعتبر جميع المسائل المتعلقة بليبيا يجب تناولها في حوار ليبي.

وكشف الوزير عن أن مصر تنسق مع روسيا والولايات المتحدة وأوروبا والمبعوث الأممي في ليبيا ، وتعارض التدخل العسكري الأجنبي فيها.

وأضاف شكري أنه ليس هناك ما يبرر ما وصفها بمحاولات بعض الدول خارج المنطقة وخارج الأراضي العربية للتأثير على الأوضاع في ليبيا.

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