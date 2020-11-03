ويليامز: 5+5 حققت معجزة وعلى الطبقة السياسية إعلاء مصالح الشعب الليبي

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس الاثنين، إن لجنة 5+5 حققت توافقا كبيرا وأصبحت تعرف فعليا بلجنة العشرة وهي لجنة ليبية تماما.

وأضافت ويليامز في مؤتمر صحفي أن لجنة 5+5 حققت معجزة وتحدت جميع الضغوطات وتجاوزت كل الصعوبات وعبرت بصوت عال عن السلام والوحدة ورفض القتال.

وتابعت ويليامز، في مؤتمر صحفي أنها ستعلن اليوم الثاني لاجتماع اللجنة، الثلاثاء، تفاصيل ما توصلت إليه.

ودعت المبعوثة الأممية السياسيين الذاهبين إلى تونس للمشاركة في ملتقى الحوار المباشر إلى التحلي بشجاعة وتوافق لجنة الضباط العشرة.

وأكدت أن الطبقة السياسية الليبية تتجه إليها الأنظار ككل وليس فقط المشاركين في الحوار السياسي الليبي.

ودعت ويليماز الطبقة السياسية إلى إعلاء مصالح الشعب الليبي وتقديمها على ما سواها من مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية.

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