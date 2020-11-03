«خارجية الوفاق» تعلن استئناف الدراسة بالمعهد الدبلوماسي لسنة 2020

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن استئناف الدراسة بالمعهد الدبلوماسي لسنة 2020، لاستكمال المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لدفعة المحلقين الدبلوماسيين السادسة عشر بعد انتهاء البرنامج التدريبي.

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وبحسب بيان لإدارة الإعلام الخارجي الإثنين، يأتي القرار تنفيذا للخطة التدريبية لمعهد الدراسات الدبلوماسية لسنة 2020، وتنفيذا لتعليمات وزير الخارجية الطاهر سيالة.

وأوضح البيان إلى استئناف الدراسة بالقاعة الرئيسية للهيئة العامة للسياحة، اعتبارا من يوم السبت الماضي، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

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