ليبيا الان

«خارجية الوفاق» تعلن استئناف الدراسة بالمعهد الدبلوماسي لسنة 2020

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن استئناف الدراسة بالمعهد الدبلوماسي لسنة 2020، لاستكمال المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لدفعة المحلقين الدبلوماسيين السادسة عشر بعد انتهاء البرنامج التدريبي.

«خارجية الوفاق» عن هجوم نيس: لا يوجد مبرر لقتل الأبرياء أو العنف

وبحسب بيان لإدارة الإعلام الخارجي الإثنين، يأتي القرار تنفيذا للخطة التدريبية لمعهد الدراسات الدبلوماسية لسنة 2020، وتنفيذا لتعليمات وزير الخارجية الطاهر سيالة.

وأوضح البيان إلى استئناف الدراسة بالقاعة الرئيسية للهيئة العامة للسياحة، اعتبارا من يوم السبت الماضي، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك