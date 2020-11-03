«الشكري» لـ «لجنة 5+5»: لا تخذلوا وطنكم وأهلكم

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي تعقد جولتها الخامسة من المحادثات في مدينة غدامس إلى عدم خذلان الوطن والأهل، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل مواقفهم بمداد من نور إذا أنهوا مأساة البلاد.

وقال «الشكري» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء؛ “هل ينهي الرجال العشرة مأساة العشرة؟”، مردفًا “لا تخذلوا وطنكم وأهلكم، التاريخ سيسجل مواقفكم بمداد من نور”.

جدير بالذكر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قالت الإثنين، إن المحادثات العسكرية الليبية بمدينة غدامس حققت “توافقا كبيرا”، معتبرة أن لجنة “5+5″ باتت تُعرف فعليًا بـ”لجنة العشرة”.

وأضافت ويليامز، في مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء اليوم الأول من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5):” حصل توافق كبير في الاجتماع والآن لم تصبح اللجنة معروفة (باسم) 5+5، لكن فعليا وعمليا «لجنة العشرة»، وهي لجنة ليبية محضة”، لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار.

وتابعت:” أدعو السياسيين الذاهبين إلى تونس للمشاركة في ملتقى الحوار المباشر إلى التحلي بشجاعة وتوافق لجنة الضباط العشرة، وهذا ما نترقبه نحن من الحوار السياسي في تونس”.

وأضافت ستيفاني ويليامز، أنها ستعلن بعد انتهاء اليوم الثاني لاجتماع اللجنة، الثلاثاء، تفاصيل ما توصلت إليه.

وفي وقت سابق، قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن اجتماع غدامس هو الأول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجنيف، في 23 أكتوبر الماضي.

وفق بيان سابق للبعثة، فإن اللجنة تناقش على مدى 3 أيام، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وبينها إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.