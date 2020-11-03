«النعاس»: «ستيفاني» تسخر من «أرواح الشهداء» وتعزي «السفاح» حفتر في «المجرم» بوخمادة

هاجم محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري واستراتيجي، الأمريكية ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا بالإنابة، بسبب تقديمها واجب العزاء للمشير خليفة حفتر، في وفاة اللواء ونيس بوخمادة.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الأمريكية ستيفانى ويليامز تسخر من أرواح الشهداء وتعزى السفاح حفتر فى المجرم القاتل ونيس بوخماده”، هل بعد هذا من مسخرة؟”، بحسب كلامه.

وكانت المبعوثة الأممية قد وجهت برقية تعزية للمشير خليفة حفتر، في وفاة اللواء ونيس بوخمادة، قالت خلالها: ”سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة في الجيش الليبي التابع للقيادة العامة”.

وتابعت في برقيتها:” إذ تستذكر البعثة الدور الرائد للمغفور في إعلاء صوت التآخي واللحمة بين الليبيين، فإننا نبعث لسيادتكم وأسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وتقبلوا منا أسمى آيات التقدير”.

ومن جانبه وجه المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، خطابا رسميا إلى المبعوثة الأممية بالإنابة «ستيفاني ويليامز» يشكرها فيه على تعزيتها ومواساتها في وفاة اللواء ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة الصاعقة والمظلات في الجيش الليبي.

وقال المشير، في خطابه الذي حصلت “الساعة24″ على نسخة منه: ”تلقيت ببالغ التأثر تعزية معاليك في فقيد القوات المسلحة اللواء ونيس بوخمادة، وفي الوقت الذي نعبر فيه لجانبك عن أسمى التقدير وعظيم الاحترام والامتنان لنبل مشاعركم الإنسانية التي نثمنها عاليا ونحتفظ بها لجانبكم منزلة عالية ومكانة رفيعة ونعد بمواصلة التعاون مع جهودكم الرامية لإحلال السلام”.