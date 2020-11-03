السلامي: واشنطن دخلت متأخرة على خط الأزمة الليبية ولكن بشكل حاسم

قال أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلامي، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة دخلت متأخرة على خط الأزمة الليبية إلا أن تدخلها كان حاسما.

وأضاف السلامي في تصريح إعلامي أن الأزمة الليبية دائما تكون حاضرة لدى الإدارة الأميركية، سواء عند الانتخابات وقبلها وبعدها لعدة أسباب منها موقع ليبيا الاستراتيجي وثرواتها الكبيرة، وكونها حلقة وصل بين أوروبا والبحر المتوسط والعمق الإفريقي، وهو ما يجعل الولايات المتحدة مهتمة بالأزمة الليبية بصفة عامة

وأضاف السلامي ، أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على خط الأزمة الليبية متأخرة جدا لكنها كانت تراقب المشهد من بعيد، وعندما تطورت الأمور بتدخلات إقليمية ودولية تؤثر بشكل سلبي على مصالحها، تدخلت بشكل حاسم

وبين السلامي أن أمريكا لعبت دورا في المسارات التي وصلت إليها الأزمة الليبية الآن من خلال تحركات السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في اتجاه إيجاد نوع من المقاربة بين الأطراف الليبية والتواصل مع الدول الإقليمية والأوروبية المتدخلة

وأوضح السلامي أن الولايات المتحدة الأميركية تتسيّد الساحة العالمية وكل سياستها بتنوعاتها المختلفة بغض النظر عن الرئيس الموجود تؤثر في العالم وعلى كل الدول إذا رأت أن أي تدخل يتعارض ويقوض مصلحتها سواء في ليبيا أو في شمال إفريقيا أو البحر الأبيض المتوسط.

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