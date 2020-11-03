ليبيا الان

“218” تنفرد بوثيقة إعلان تأسيس جمعية “يهود ليبيا”

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصلت “218” على نسخة من وثيقة إعلان تأسيس جمعية “يهود ليبيا 1967” المؤرخة بتاريخ 27 يوليو 2020.

وتُشير الوثيقة إلى أن الجمعية أُسِّست خلال اجتماع في روما؛ ضمّ قيادات يهودية مولودة في ليبيا وأخرى في إيطاليا، شهد الموافقة على النظام الأساسي للجمعية.

وتولى رئاسة مجلس الجمعية “دانيال حايون”، المولود في بنغازي عام 1949، والذي رشّح المحامي “إيلان داود بردة” مساعدًا له.

وتضمّ جمعية “يهود ليبيا 1967” في عضويتها كلاً من أنجيلو “جينو”، موريس أربيب، دولي بيدوسا، إيليو غابريال، حواني ميمون، إيليو تيشوبا، جاي فيتو أربيب، ليلو نعمان، عطية تينو دبوش إضافة إلى داود فريج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك