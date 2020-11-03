“218” تنفرد بوثيقة إعلان تأسيس جمعية “يهود ليبيا”

حصلت “218” على نسخة من وثيقة إعلان تأسيس جمعية “يهود ليبيا 1967” المؤرخة بتاريخ 27 يوليو 2020.

وتُشير الوثيقة إلى أن الجمعية أُسِّست خلال اجتماع في روما؛ ضمّ قيادات يهودية مولودة في ليبيا وأخرى في إيطاليا، شهد الموافقة على النظام الأساسي للجمعية.

وتولى رئاسة مجلس الجمعية “دانيال حايون”، المولود في بنغازي عام 1949، والذي رشّح المحامي “إيلان داود بردة” مساعدًا له.

وتضمّ جمعية “يهود ليبيا 1967” في عضويتها كلاً من أنجيلو “جينو”، موريس أربيب، دولي بيدوسا، إيليو غابريال، حواني ميمون، إيليو تيشوبا، جاي فيتو أربيب، ليلو نعمان، عطية تينو دبوش إضافة إلى داود فريج.

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