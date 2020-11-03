تواصل الاستعدادات لانطلاق «أسبوع ريادة الأعمال ليبيا 2020»

التقت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي “ليلى اللافي”، أمس الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل رئيس المجلس الاستشاري الوطني للأسبوع العالمي لريادة الأعمال ليبيا 2020 أبولقاسم سويدي، والمدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال ليبيا ومنسق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ليبيا المُختار جويلي، وعدد من المختصين.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة مقترحات الأنشطة والبرامج المُستهدف تنفيذها خلال فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ” ليبيا”2020″ المُزمع إقامته خلال الفترة من “16 -22 من شهر نوفمبر الحالي”، تزامناً مع أكثر من “170” دولة حول العالم، الذي يهدف لنشر ثقافة ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية المُستدامة، وستقام خلال البرنامج ورشة عمل “المرأة الليبية رائدة أعمال” بحضور ومشاركة رائدات أعمال ليبيا يتخللها عرض قصص نجاح الرائدات الليبيات تحفيزاً للتوجه إلى مسار العمل الريادي والعمل الخاص.