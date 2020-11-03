طلاب الشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات لليوم الثالث

واصل طلاب الثانوية العامة في المدارس التابعة لحكومة الوفاق، الثلاثاء، أداء امتحانات الشهادة الثانوية في العام الدراسي 2019/2020، لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

فيما نشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، صورا تظهر بعض الطلاب أثناء أداء الامتحانات اليوم داخل مقر إحدى اللجان الامتحانية في أبوسليم التابعة للجنة المركزية طرابلس التي يمتحن بها 20727 طالب وطالبة.

وارتدى الطلاب الكمامات أثناء أداء الامتحان، وحرصوا على استعمال الكحول والمواد المطهرة، فيما قام مسؤولون بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بزيارة عدد من مقار اللجان الامتحانية، للوقوف على الالتزام بالشروط الاحترازية.

«تعليم الوفاق»: انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية لـ70.4 ألف طالب

وبدأت الأحد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019- 2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفا و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألفا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

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