حسين المسلاتي: لم نشاهد أي كتيبة بالجيش تعارض «اتفاق جنيف» عكس الطرف الثاني

أكد الكاتب الصحفي حسين المسلاتي، أن أصوات الميليشيات الرافضة لبعض بنود اتفاقية جنيف تشوّش على اجتماع اللجنة العسكرية في غدامس الليبية.

وقال المسلاتي، في مداخلة تلفزيونية مع قناة «العربية الحدث»: “هناك أجواء تفاؤلية، بشكل مبدأي، خاصة بعد الاتفاق الذي أبرم في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، ولكن هذه الأجواء وإن كانت إيجابية وقوبلت بترحيب كبير من الشارع الليبي من الطرفين، إلا أن عدد من الأصوات من مليشيات المنطقة الغربية ترفض هذا الاتفاق”.

وأضاف “هذه الأصوات الرافضة لبعض بنود اتفاق جنيف، أعتقد أنها تسببت في نوع من التشويش على هذه المخرجات، وجعلت من هذه الاتفاقية مواجهة تحديات كبيرة وحقيقية، لأن اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» جاءت من مخرجات مؤتمر برلين، فالقيادة العامة للقوات المسلحة رشحت 5 ضباط وفايز السراج بالصفة التي لا يملكها ولكنه منحها لنفسه كـ«قائد أعلى للقوات المسلحة» رشح بدوره 5 أشخاص لهذه اللجنة”.

وتابع “الغريب في الأمر أن الـ5 ضباط المرشحين من قبل القيادة العامة، قابلهم القائد العام المشير خليفة حفتر وكان هناك تأييد للاتفاق ولم نسمع أي كتيبة أو لواء داخل الجيش يبدي اعتراضه على الأمر أو يقول تعليق سلبي، فالكل داخل الجيش تحت الضبط والربط للمؤسسة العسكرية النظامية للجيش الليبي”.

وواصل “بالنظر للطرف الثاني، فقد خرج وزير دفاع السراج صلاح النمروش، ليعترض على هذه الاتفاقية وشكك في عدد من بنودها وأعطاها تفسيرات خاطئة، والسؤال هنا، هذا الوزير لم يتبع؟، فإذا كان يتبع «القائد الأعلى» فهذا يدل على أنهم ليس لديهم تراتبية عسكرية وليس لديهم الضبط والربط العسكري”.