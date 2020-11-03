مصر وألمانيا تُشدّدان على إخلاء ليبيا من المرتزقة

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الملف الليبي، وسبل مكافحة الإرهاب، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الطرفين شدّدا على ضرورة إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي؛ التي تساهم في تأجيج الأزمة.

كما دعا الطرفان إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والتمسك بالخطوط المُعلَنة، للحيلولة دون تجدد الاشتباكات؛ وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي.

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