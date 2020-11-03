رغم المخاوف العالمية.. أوقاف الوفاق تعلن عودة أوقات انتظار الصلوات لما كانت عليه قبل الفيروس

أعلن محمد أحميدة العباني رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق غير المعتمدة عودة أوقات الانتظار للصلوات لما كانت عليه قبل “جائحة كورونا”.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها ألزمت اللجان الإدارية بالمساجد العمل بهذه القرار اعتباراً من فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارا قبل وقت سابق مع بدء جائحة كورونا بالالتزام بأوقات الانتظار المخصص لكل صلاة حسب جدول مدرج من قبل الهيئة.

يذكر أن العالم يعيش حالة من الخوف بسب ارتفاع عدد الإصابات من جديد، الأمر الذي يلقي بظلاله على ما يحذر منه الأطباء من انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا.

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