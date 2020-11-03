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سهيل الغرياني: ليبيا لاتزال تكافح للحفاظ على «الثورة» فيها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “كل الدول التي قامت بثورات قام لها اللوبي الصهيوني العربي وحلفاؤه الغربيون ليقضي على نظام الثورات بها”، لافتًا إلى أن “ليبيا لا تزال ضمن الدول التي تكافح للحفاظ على الثورة فيها”، على حد قوله.

«سهيل» المدير التنفيذي لقناة التناصح الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والمتنقل في الإقامة ما بين اسطنبول ولندن، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” أضاف قائلاً: “وعندما يأتي من يدعي أنه يمثل الثورة وسيحافظ عليها ويتشارك مع ممثل سيف القذافي وممثلي حفتر ليرجعوا جميعا لحكم ليبيا في مشاهد واضحة لا تحتاج لتحليل فهو عندي مخادع ذو نية مبطنة وليس صاحب نية حسنة ذات اجتهاد إلى آخر ما يسوقونه من محاولة الوصول لاتفاق حتى مع كونه ظالما!”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “وخاصة عندما يتكرر الخداع بنفس الخطوات ونفس الطريقة”، مستطردُا “أنا سهيل الغرياني، مواطن ليبي، لا أثق البتة في المتصدرين للمشهد اليوم ممن يحسبهم الناس على الثورة ليكونوا وكلاء لي

أكتب هذا من خلال ما أعرفه بيانا وإعذارا للغد ولن يعجب البعض لأن كلام الحق وجاع، وبعض الناس الباهية داسه ومتحملة ومش قادره تتكلم “.

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سهيل الغرياني ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لو فيك خير انت او ابوك لكنتم في ليبيا تعانون من ثورتكم كما تقول وتستمتعون بها ايها الخبيث…انت متمتع وتدرس علي حساب الشعب المسكين في بريطانيا انت واخوتك وتقبضون منحة باليورو من سفارتنا و ابوك ايضا مقيم في عاصمة الدواعش والعاهرات اسطنبول ويقبض مرتبا فوق 20 ألف دولار مقابل نباحه علي الشرفاء ليرضي عليكم القردوغان عميل امريكا واسرائيل …ومازلت تقول ثورة…لعنة الله عليكم و علي ثورتكم السودا النودا التي دمرت البلاد والعباد ايها العملاء الخونة…حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي ابوك…

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  • متخلف عقليا فعن اى ثورة يتحدث هذا المهبول من اسطنبول وهو يعلم ان من يموله قطرائيل ويشرف على قناته الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى ومستشار امير قطر الاعلامى وهو من يسمح لكم بهذا الكلام ضد الصهاينة لخداع الناس الكارهين لاسيادكم ولو كنت كما تدعوا تريدون دعم الثورة اليس المشير خليفة حفتر من الثوار ياحمار ولو كنتم مع الثوار وضد الانقلابات فهل تستطيعوا ان تدعموا الشعب القطرى الثائر ضد الانقلابى تميم الذى انقلب على ابوه البغل حمد الذى سبق وان انقلب على ابوه خليفة وكله بزحلقة من موزه حمالة الحطب

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  • لو كان الثوار من هذه النوعية الداعشية ملعون ابو الثوار ماركة صراصار فهؤلاء الفجار يحرضون على قتل من يخالفهم الرأى ولكن من سوء حظهم ان الكل يسخر منهم ويعمل عكس ما يقولون عملا بالحديث الشريف عن الدجال فناره ماء وماؤه نار وامرنا بان نختار نار الدجال لانها ماء ماء ماء ياخروف

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  • انه اسهال الخريانى بيزيط كثير على الفاضى وغبى وجاهل مثل ابوه ابولهب الغريانى
    عن عبدالله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا))؛ متفق عليه.

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