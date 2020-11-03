سهيل الغرياني: ليبيا لاتزال تكافح للحفاظ على «الثورة» فيها

زعم سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “كل الدول التي قامت بثورات قام لها اللوبي الصهيوني العربي وحلفاؤه الغربيون ليقضي على نظام الثورات بها”، لافتًا إلى أن “ليبيا لا تزال ضمن الدول التي تكافح للحفاظ على الثورة فيها”، على حد قوله.

«سهيل» المدير التنفيذي لقناة التناصح الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والمتنقل في الإقامة ما بين اسطنبول ولندن، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” أضاف قائلاً: “وعندما يأتي من يدعي أنه يمثل الثورة وسيحافظ عليها ويتشارك مع ممثل سيف القذافي وممثلي حفتر ليرجعوا جميعا لحكم ليبيا في مشاهد واضحة لا تحتاج لتحليل فهو عندي مخادع ذو نية مبطنة وليس صاحب نية حسنة ذات اجتهاد إلى آخر ما يسوقونه من محاولة الوصول لاتفاق حتى مع كونه ظالما!”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “وخاصة عندما يتكرر الخداع بنفس الخطوات ونفس الطريقة”، مستطردُا “أنا سهيل الغرياني، مواطن ليبي، لا أثق البتة في المتصدرين للمشهد اليوم ممن يحسبهم الناس على الثورة ليكونوا وكلاء لي

أكتب هذا من خلال ما أعرفه بيانا وإعذارا للغد ولن يعجب البعض لأن كلام الحق وجاع، وبعض الناس الباهية داسه ومتحملة ومش قادره تتكلم “.