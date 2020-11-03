«تعليم الوفاق» تصدر تعميما بعد رصد دخول الطلاب امتحانات الثانوية بـ«هواتف النقال»

رصدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، دخول الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019 -2020 بهواتف النقال إلى قاعات الامتحان واستخدامها في «الغش عبر الاتصال بالإنترنت»، فيما أصدرت الوزارة تعميما على جميع لجان الامتحانات لمنع الطلاب من الدخول بهواتفهم لقاعات الامتحان.

وقالت الوزارة في بيان الإثنين، إنه لوحظ من خلال الزيارة الميدانية لأعضاء اللجان العليا للامتحانات دخول الطلاب بهواتف النقال إلى قاعات الامتحان واستخدامها في الغش عبر الاتصال بالإنترنت والتواصل مع بعضهم البعض، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة 75 من لائحة تنظيم شؤون التعليم العام.

ووجهت الوزارة تعميما على كافة لجان النظام والمراقبة بمنع اصطحاب الهواتف النقالة داخل قاعات الامتحانات، مشددة على أن «العقوبات ستشمل رئيس وأعضاء لجنة المراقبة والملاحظين بتهمة الإهمال والتقصير في أداء الواجبات».

«تعليم الوفاق»: انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية لـ70.4 ألف طالب

وبدأت الأحد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019- 2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفا و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألفا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

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