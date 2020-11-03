المشير حفتر في مأتم الفريق «بوخمادة» يقدم واجب العزاء

قدم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اخليفة أبو القاسم حفتر واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي الفريق ونيس بوخمادة، بمنزل ذويه الكائن بمنطقة المقزحة في ضواحي بنغازي.

وأظهرت الصور الملتقطة جلوس المشير حفتر في مأتم بوخمادة بجانب شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش.

وكان المشير خليفة حفتر قد نعى اللواء ونيس بوخمادة، قائلًا: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الاعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم باحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة”.