المشير حفتر في مأتم الفريق «بوخمادة» يقدم واجب العزاء

قدم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اخليفة أبو القاسم حفتر واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي الفريق ونيس بوخمادة، بمنزل ذويه الكائن بمنطقة المقزحة في ضواحي بنغازي.
وأظهرت الصور الملتقطة جلوس المشير حفتر في مأتم بوخمادة بجانب شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش.
وكان المشير خليفة حفتر قد نعى اللواء ونيس بوخمادة، قائلًا: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الاعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم باحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة”.
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