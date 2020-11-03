انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات «لجنة العشرة» العسكرية بغدامس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في مدينة غدامس. ونشرت البعثة الأممية على صفحتها بـ«فيسبوك» صورة للاجتماع الثاني بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وانطلقت أمس الأثنين أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أو «لجنة العشرة» على حد وصف المبعوثة الأممية، وهو الاجتماع المباشر الأول للجنة داخل ليبيا بعد توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يوم 23 أكتوبر الماضي.

وأشادت وليامز في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع بأعضاء اللجنة، حيث قالت: «لقد أنجزتم معجزة وتحديتم جميع الضغوط وتجاوزتم كل الصعوبات وعبرتم بصوت عال: لا للقتال، نعم للسلام والوحدة».

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وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، «آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار» بحسب البعثة.

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