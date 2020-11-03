الجيش الليبي: اتفاق "5+5" أساس للاستقرار

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن القوات المسلحة الليبية تعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأمنية العسكرية (5+5)، أساسا للاستقرار في ليبيا.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المحجوب في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “نحن، القوات المسلحة الليبية، مقتنعون تماما أن اتفاق 5+5 هو أساس أي عملية استقرار في ليبيا، لا يمكن استقرار ليبيا بدون تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وبدون إجلاء المرتزقة وتجميد التدخل التركي الذي وصل إلى مرحلة السيطرة على مواقع سيادية في البلاد مثل الموانئ والقواعد العسكرية التي سلمت له”.

وأشار المحجوب إلى أن “الاتفاق العسكري جاء وفقاً لمتطلبات الليبيين، وهو إجلاء المرتزقة والقوات الاجنبية وتجميد الاتفاقيات، التي تمت بين حكومة الوفاق وتركيا حتى التي في مجال التدريب”.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي أن “ما تم باتفاق 5+5 ملزم باعتباره كان صادرا عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي المسألة الآن فيها إرادة دولية وليس فقط إرادة محلية، وإذا كانت هناك إرادة حقيقة دولية تستطيع أن تنجز المطلوب”.