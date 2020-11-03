مصر تستبعد التعاون مع تركيا لتسوية أزمة ليبيا

استبعد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التعاون مع تركيا لتسوية الأزمة في ليبيا، في الوقت الراهن.

وقال “شكري” في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية إن كل القضايا التي تخصّ ليبيا يجب طرحها في الحوار بين الأطراف الليبية، وإن مصر تنسّق جهودها مع أصدقائها ومن بينهم روسيا والولايات المتحدة وغرب أوروبا بالإضافة إلى المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مؤكدًا رفض بلاده التدخل الأجنبي في ليبيا، ووجود قوات أجنبية فيها.

وكان الرئيس المصري،عبدالفتاح السيسي، قد شدّد، مؤخرًا، على ضرورة إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة.

كما طالب “السيسي” بتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

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