«مكافحة الأمراض»: 781 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 387 حالة ووفاة 13 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 02 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (239).

واستلم المركز عدد (3227) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (198) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (75) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (50) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (366) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (42) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (48) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (7) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2446) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (781) عينة موجبة (531 جديدة + 250 مخالطة) لفيروس كورونا”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 288 حالة جديدة

عدد 99 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 55 حالة جديدة

3.الخمس

عدد 13 حالة جديدة

4.العجيلات

عدد 10 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

5.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

6.جنزور

عدد 18 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

7.زليتن

عدد 11 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

8.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

9.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.ترهونة

عدد 17 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

11.سواني بن ادم

عدد 7 حالة جديدة

12.الجفارة

عدد 7 حالة جديدة

13.مصراته

عدد 85 حالة مخالطة

14.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

15.قصر الأخيار

عدد 7 حالة جديدة

16.الجميل

عدد 5 حالة جديدة

17.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.جادو

عدد 1 حالة جديدة

19.صبراته

عدد 14 حالة جديدة

20.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

21.العامرية

عدد 4 حالة جديدة

22.سبها

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

23.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

24.الغريفة

عدد 2 حالة مخالطة

25.الزنتان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

26.طبرق

عدد 5 حالة جديدة

27.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

28.مزدة

عدد 1 حالة جديدة

29.مسلاته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

30.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.الماية

عدد 4 حالة جديدة

32.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

33.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

34.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

35.الشويرف

عدد 1 حالة جديدة

36.المعمورة

عدد 5 حالة جديدة

37.النواحي الأربع

عدد 11 حالة جديدة

38.الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

39.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 387 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 320 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في الخمس

3.عدد 8 حالات في القلعة

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 4 حالات في زليتن

عدد 3 حالات في الكفرة عدد 1 حالة في الرجبان

8.عدد 14 حالة في الزنتان

عدد 30 حالة في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

عدد 2 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الجميل

3.عدد 2 حالة في الخمس

عدد 1 حالة في النواحي الأربع عدد 1 حالة في غدامس عدد 1 حالة في مصراته

7.عدد 3 حالات في زليتن

عدد 2 حالة زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 63688

2.الحالات النشطة : 25800