استئناف تشغيل الرحلات بمطار سبها الدولي الأسبوع المقبل (فيديو)

أعلن آمر منطقة سبها العسكرية، العميد عبدالقادر النعاس أنه تقرر إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل لرفع المعاناة عن المواطن بالجنوب الليبي.

وقال النعاس، في تصريحات خاصة لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إنه التقى مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، واطلعه على توفر الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المواطنين في السفر، واستكمال الأجهزة الأمنية لخطة تأمين المطار بالتعاون مع الأجهزة بمنطقة سبها العسكرية، حيث أصدر القائد العام للجيش قرار باستئناف تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل”.