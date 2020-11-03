«داخلية الوفاق»: «ضبط» 182 مهاجر غير شرعي بوسط البحر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق «ضبط» ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين على متنهم (182) من جنسيات مختلفة بوسط البحر.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تمكن الزورق البحري P301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، صباح أمس الإثنين، من ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين على متنهم 182 من جنسيات مختلفة، منهم (15 امرأة، و8 أطفال أحدهم حديث الولادة).

ولفت البيان إلى أن أحد هذه القوارب كان قد تعطل بهم بوسط البحر، حيث تم «تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM ومنظمة الإغاثة الدولية».

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