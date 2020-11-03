قرار استثنائي بترقية بوخمادة لرتبة فريق

قرر رئيس مجلس النواب، «القائد الأعلى للجيش الوطني» عقيلة صالح، تقرية آمر إدارة القوات الخاصة الراحل اللواء ونيس عبدالكريم بوخمادة إلى رتبة فريق.

وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي اليوم، فقد أصدر صالح قرارا استثنائيا، بشأن ترقية بوخمادة لرتبة فريق «تقديرا لمواقفه الوطنية وجهوده العسكرية التي بذلها في الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب والفوضى في البلاد»، بحسب البيان.

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وتوفي بوخمادة أول من أمس، متأثراً بوعكة صحية، فيما نعته القيادة العامة.

فيما قاد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم، وفدا لتقديم واجب العزاء إلى أسرة بوخمادة، في منزلهم بمنطقة المقزحة.

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