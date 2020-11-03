علمت “218”، من مصدر مطلّع، أن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام؛ أصدر أوامر بحبس عميد بلدية “عين زارة”؛ بتهمة إساءة استعمال السلطة والتقصير في حفظ وصيانة المال العام.

وتشهد الحملة، التي أطلقها مكتب النائب العام في طرابلس، للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، وتيرة متصاعدة، وما يزال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الذي يترأسه الصديق الصور، يُصدر الأوامر بالضبط والإحضار وحتى الحبس حين يستوفي التحقيقات التي يجريها في القضايا، التي طالما كانت محور نقاشات مهمة وحساسة لدى الأوساط الشعبوية، التي تشكو من فساد مستشرٍ في ليبيا؛ أرهق ميزانية الدولة وجعل صادراتها تتراجع كثيرًا وعجزها يتزايد كثيرًا.

وكان قسم التحقيقات، قد أصدر مؤخرًا أوامر بإحالة رئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس مركز الحرس البلدي “عين زارة”، إلى دائرة الجنح بمحكمة سوق الجمعة الجزئية؛ لمحاكمتهما عن تهمة إساءة استعمال السلطة، وحبس رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية عن تهمة الإخلال بواجباته الوظيفية.

وأحال قسم التحقيقات بالمكتب، وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلي غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس؛ بسبب ما قال المكتب، في تواصله المستمر مع “218”؛ إنه نتيجة إحداث ضرر جسيم بالمال العام.

وأمر القسم النشط، أخيرًا، بحبس مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء عن تهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام؛ خصوصًا أن الكهرباء قطاع حيوي، كان هو المحرك لحراك الشارع وغضبه سواء في طرابلس أو بنغازي.

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