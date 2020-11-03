ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 November, 2020

أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ،الثلاثاء ،أوامر بحبس عميد بلدية “عين زارة”؛ بتهمة إساءة استعمال السلطة والتقصير في حفظ وصيانة المال العام.

وكان قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الذي يترأسه الصديق الصور قد أصدر مؤخرًا أوامر بإحالة رئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس مركز الحرس البلدي “عين زارة”، إلى دائرة الجنح بمحكمة سوق الجمعة الجزئية؛ لمحاكمتهما عن تهمة إساءة استعمال السلطة، وحبس رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية عن تهمة الإخلال بواجباته الوظيفية.

كما أحال قسم التحقيقات أوامر بالقبض على وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلي غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس ،كما أمر بحبس مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء عن تهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام؛ خصوصًا أن الكهرباء قطاع حيوي، كان هو المحرك لحراك الشارع وغضبه سواء في طرابلس أو بنغازي.