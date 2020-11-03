تفاصيل الوضع الوبائي في ليبيا.. طرابلس الأعلى في الإصابات والشفاء من كورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تفاصيل الوضع الوبائي في البلاد، لافتا إلى تسجيل 781 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا أمس الإثنين، و387 حالة شفاء، و13 وفاة.

ولفت المركز في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، إلى أنه تسلم 3227 عينة موزعة على المختبرات التابعة له، وأظهرت النتائج سلبية 2446 عينة، وإصابة 781 حالة، بينها 531 جديدة و250 مخالطة.

وبينما سجلت طرابلس أعلى عدد إصابات بـ387 حالة، سجلت أيضا أعلى حالات شفاء بـ320 حالة، كما توزعت حالات الشفاء بخمس حالات في الخمس، و8 حالات في القلعة، وحالتين في أجدابيا، و4 حالات في زليتن، و3 حالات في الكفرة، وحالة في الرجبان، و14 حالة في الزنتان، و30 حالة في زوارة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 781 إصابة بفيروس «كورونا» و387 حالة شفاء

فيما توزعت الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين، بحالتين في كل من طرابلس، و الخمس وزوارة بجموع ست حالات، فضلا عن 3 وفيات في زليتن وحالة في كل من الجميل والنواحي الأربع وغدامس ومصراتة.

وتوزعت الإصابات في عموم ليبيا كالتالي:

طرابلس

288 حالة جديدة

99 حالة مخالطة

بنغازي

55 حالة جديدة

الخمس

13 حالة جديدة

العجيلات

10 حالات جديدة

5 حالات مخالطة

السبيعة

حالتان جديدتان

5 حالات مخالطة

جنزور

18 حالة جديدة

7 حالات مخالطة

زليتن

11 حالة جديدة

4 حالات مخالطة

رقدالين

حالتان جديدتان

زلطن

حالتان جديدتان

حالتان مخالطتان

ترهونة

17 حالة جديدة

5 حالات مخالطة

سواني بن ادم

7 حالات جديدة

الجفارة

7 حالات جديدة

مصراتة

85 حالة مخالطة

الزاوية الجنوب

حالتان جديدتان

حالتان مخالطتان

قصر الأخيار

7 حالات جديدة

الجميل

5 حالات جديدة

صرمان

4 حالات جديدة

حالة مخالطة

جادو

حالة جديدة

صبراتة

14 حالة جديدة

زوارة

حالة جديدة

15 حالة مخالطة

العامرية

4 حالات جديدة

سبها

9 حالات جديدة

حالتان مخالطتان

مرزق

حالة جديدة

الغريفة

حالتان مخالطتان

الزنتان

4 حالات جديدة

12 حالة مخالطة

طبرق

5 حالات جديدة

أجدابيا

حالتان جديدتان

حالتان مخالطتان

مزدة

حالة جديدة

مسلاتة

حالات جديدة

حالة مخالطة

القره بوللي

3 حالات جديدة

حالة مخالطة

الماية

4 حالات جديدة

الرياينة

حالة جديدة

الجفرة

حالتان جديدتان

الرجبان

حالتان جديدتان

الشويرف

حالة جديدة

المعمورة

5 حالات جديدة

النواحي الأربع

11 حالة جديدة

الرحيبات

حالتان جديدتان

الزاوية الغرب

5 حالات جديدة

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 63688 حالة، منها 25800 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 36995 شخصا، وتوفي 893 حالة.

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