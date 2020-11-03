بعد طول انتظار.. تحديد موعد فتح مطار سبها

أفاد مراسل 218 بصدور قرار يقضي بفتح مطار سبها أمام الرحلات الداخلية والخارجية ابتداءً من يوم الأحد القادم.

ويأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن أهل الجنوب، بالتنسيق ما بين وزارة المواصلات والأجهزة التابعة لمصلحتي الطيران المدني والمطارات، بعد توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لتشغيل المطار.

وكان مدير المطار محمد اوحيدة قد صرح لـ218 نهاية أغسطس الماضي أن مصلحة الطيران منحت الإذن باستئناف الرحلات الدولية والمحلية من وإلى مطار سبها الدولي، بعد انتهاء أعمال الصيانة داخله والتي استمرت لنحو 4 أشهر.

وتوقفت الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب الظروف الأمنية عام 2014، لتعود الحركة مجدداً إلى المطار بعد توفر الظروف والإمكانات المناسبة.

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