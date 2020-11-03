السيسي وماكرون يبحثان الجهود المشتركة تجاه تسوية الأزمة الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الجهود المشتركة تجاه تسوية الأزمة الليبية في إطار الخطوط المعلنة وثبيت وقف إطلاق النار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيسين تناولا خلال اتصال هاتفي المواقف المشتركة للبلدين إزاء مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي، لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف، وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض مدعي الانتماء للإسلام .

وأضاف السيسي أن هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية.

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