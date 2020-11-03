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العميد النعاس: إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الليبي العميد عبد القادر النعاس إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل، لرفع المعاناة عن المواطن بالجنوب الليبي.

وقال النعاس في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء “إنه التقى مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وأطلعه على توفر الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المواطنين في السفر، واستكمال الأجهزة الأمنية لخطة تأمين المطار بالتعاون مع الأجهزة بمنطقة سبها العسكرية، وعليه أصدر القائد العام للجيش قرارا باستئناف تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل”.

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العميد عبد القادر النعاس مطار سبها الدولي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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