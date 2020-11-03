المشري يبحث مع سفير تركيا «الدفع بالعملية السياسية للأمام»

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، سفيرَ تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن بالعاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء «تطورات الأوضاع في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام»، كما تطرق إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بموقع «فيسبوك».

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والسبت الماضي، وصل المشري والوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة وُجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان، إن رئيس مجلس الشورى القطري كان في استقبال المشري والوفد المرافق له عند وصوله إلى الدوحة، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي لـ«تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين».



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