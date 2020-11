“العالمية” تُسيّر أول رحلة إلى مطار معيتيقة

أعلنت الشركة العالمية للنقل الجوي، عن هبوط أول طائرة تابعة للشركة في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس بعد استئناف الحركة الجوية.

وأفادت الشركة في بيان عبر منصتها الرسمية أن الطائرة التي تحمل اسم “ERJ145” سيرت رحلتها من مطار بنينا الدولي إلى مطار معيتيقة الدولي وعلى متنها 50 راكباً.

ونوهت الشركة في ذات البيان أنها ستباشر رحلاتها من وإلى المطار بمعدل رحلتين يومياً.

وتشهد ليبيا مؤخراً انفراجة على مستوى قطاع الطيران باستئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي، وإعلان موعد استئناف الرحلات الداخلية والخارجية بمطار سبها.

