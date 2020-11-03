حبس عميد «عين زارة» بتهمة إساءة استعمال السلطة

قرر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام التابع لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، حبس عبد الواحد البلوق عميد بلدية عين زارة؛ بتهمة إساءة استعمال السلطة والتقصير في حفظ وصيانة المال العام.

وقد أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الذي يترأسه الصديق الصور التابع لحكومة في وقت سابق أوامر بإحالة رئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس مركز الحرس البلدي “عين زارة”، إلى دائرة الجنح بمحكمة سوق الجمعة الجزئية؛ لمحاكمتهما عن تهمة إساءة استعمال السلطة.

كما صدر قرار بحبس رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية عن تهمة الإخلال بواجباته الوظيفية.