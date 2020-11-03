الوطنية للنفط وشركة إيني تناقشان مراحل تطوير حقل البوري

استقبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ،اليوم الثلاثاء ، المدير التنفيذي للعمليات لشركة ايني الايطالية اليساندرو بوليتي والوفد المرافق له، وذلك بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس.

و تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ، أبرزها مشروع تطوير حقل البوري المرحلة الثانية ، حيث ناقش الحاضرون باستفاضة كل المسائل المتعلقة به مالياً وقانونياً وفنياً ولوجستياً، والتحديات الراهنة والمتمثّلة في شح الميزانيات، والتي تحتاجها المؤسسة لتسيير القطاع وللقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمعدات السطحية التي تأثّرت نتيجة الاغلاقات خلال الفترة الماضية، ولكي تتمكن من إنجاز المشاريع الهامة بالقطاع، والتي ستساهم بدورها في زيادة معدلات الانتاج، ودعم الاقتصاد الوطني.

وعلّق صنع الله في هذا الصدد قائلاً : ” نحن فخورون بعلاقتنا الاستراتيجية والتاريخية التي تربطنا مع شركة إيني الايطالية والتي تمتد الى قرابة الخمسين عام، تم خلالها تحقيق العديد من الانجازات والمشاريع، ونتطلع الى ان تمتد هذه العلاقة المثمرة والبناءة الى فترة اطول لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا ، و اضاف قائلا لقد عملت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في الفترة السابقة في ظروف صعبة للغاية ، ولكن بعد ان تم رفع حالة القوة القاهرة واعادة عمليات الانتاج بكافة الحقول و الموانئ والمواقع النفطية، فإننا نأمل ان تستمر الاوضاع والظروف في التحسن، وهو ما نتمناه جميعاً”.

ومن جهته أشاد بوليتي بجهود مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط التي اثمرت في نهاية المطاف الى اعادة عجلة الانتاج من جديد، حيث قال : ” لم تنجح المؤسسة الوطنية للنفط في اعادة الانتاج من جديد وحسب ! بل انها نجحت ايضاً في التصدي ومكافحة جائحة كورونا التي عصفت بالعالم ، وخاصة دول اوروبا، وكنا نتابع طيلة الاشهر الماضية في الجهود الاستثنائية التي بُذِلت من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في تطبيق كافة المعايير العالمية بكفاءة عالية للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير في مواقعها، كما قامت شركة ايني بإرسال الكثير من المساعدات ودعم كل المناطق المجاورة لعملياتها بمختلف ربوع ليبيا، وستواصل شركة ايني التنسيق مع ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة للاستمرار في التعاون في هذا الجانب، ونعي جيداً حجم المسؤوليات التي تقع على عاتق مجلس الادارة، ونؤكد بأن شركة إيني تسعى دائما الى توطيد العلاقات مع المؤسسة الوطنية للنفط ، وتعتبرها شريك استراتيجي قوي، ونتطلع كذلك لتحقيق انجازات اخرى في المستقبل”.