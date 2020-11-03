الفاو: إنتاج الحبوب في ليبيا لا يكفي سوى 5% من الاحتياجات السنوية

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أن إنتاج محاصيل الحبوب محلياً في العام 2020 يقدر بنحو 209 ألف طن، ولا يلبي سوى 5 % من الاحتياجات السنوية، وتعتمد ليبيا بشكل كبير على الواردات التي تصل إلى (90 %) لتغطية متطلبات المواطنين من استهلاك الحبوب.

وأشارت المنظمة في تقرير لها أمس الاثنين، إلى ارتفاع تكلفة سلة غذاء الحد الأدنى من الإنفاق، التي تلبي الاحتياجات الأساسية بنسبة 20 %.

وأضافت المنظمة أن التغيرات في إنتاج الحبوب محلياً لها تأثير ضئيل للغاية على حجم متطلبات الاستيراد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ متطلبات الاستيراد الفعلية 3.2 مليون طن.

وكان تقرير الاحتياجات الإنسانية في ليبيا قبل تفشي فيروس كورونا عام 2020، قد قدر العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بـ 900 ألف شخص (نحو 13 % من السكان)، بزيادة طفيفة عن العام السابق 2019 الذي سجل 800 ألف شخص.

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