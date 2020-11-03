بعد عودته من قطر.. المشري يبحث مع السفير التركي “الأوضاع في ليبيا”

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري التقى اليوم الثلاثاء، سفيرَ الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات أكسن بالعاصمة طرابلس.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية نقلا عن بيان لمجلس الدولة الاستشاري، أن اللقاء شهد نقاشا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، كما تطرق إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، على حد زعمها.

يشار إلى أن المشري عاد من قطر بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها بأمير قطر حمد بن تميم وكل من وزيري الخارجية والدفاع ورئيس مجلس الشورى القطري.