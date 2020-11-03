ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 November, 2020

أعلن آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الليبي العميد عبد القادر النعاس إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل، لرفع المعاناة عن المواطن بالجنوب الليبي.

وقال العميد النعاس، في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء: “إنه التقى مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وأطلعه على توفر الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المواطنين في السفر، واستكمال الأجهزة الأمنية لخطة تأمين المطار بالتعاون مع الأجهزة بمنطقة سبها العسكرية، وعليه أصدر القائد العام للجيش قرارا باستئناف تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل”.