مطابقة مرتبات 13 جهة حكومية

قامت اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، التابعة لوزارة المالية في حكومة الوفاق، بعقد سلسلة من جلسات المطابقة مع الجهات الممولة من الميزانية العامة لبند المرتبات وفق مقتضيات قانون الرقم الوطني، وذلك في إطار تنفيذ ترشيد الإنفاق ضمن السياسة المالية المنتهجة من قبل الوزارة.

حيثُ خلصت هذه الجلسات إلى الانتهاء من إجراءات المطابقة خلال الفترة من 21 أكتوبر 2020 حتى 3 نوفمبر 2020، مع عدد 13 جهة.

وبحسب البيان الذي قامت اللجنة بنشره عبر منصتها الرسمية فإن هذه الجهات التي تمت مطابقتها هي المجلس الرئاسي، والهيئة العامة للمعلومات، وبلدية مسلاته، ومراقبة الخدمات المالية الشاطئ، والهيئة العامة للاتصالات، ووزارة الدفاع، وجامعة المرقب، ومراقبة الخدمات المالية الجفرة، ووزارة الصحة، وجامعة الزيتونة، وجامعة صبراتة، ومستشفى الجلاء، ومستشفى صرمان.

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