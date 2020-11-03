رئيس الحكومة يعتمد الخطة البديلة لانطلاق الدراسة

اعتمد رئيس الحكومة، عبد الله الثني، أمس، الخطة التعليمية البديلة لانطلاق العام الدراسي المقبل في ظل مواجهة جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماعه مع وزير التعليم، فوزي بومريز، واللجنة المشكلة من قبله بإعداد الخطة التعليمية البديلة للعام الحالي.

اللجنة حددت يوم الـ14 من شهر نوفمبر الجاري موعدا لانطلاق العام الدراسي، حيث تقرر خلال الاجتماع الإيعاز لجهاز الإمداد الطبي بتوفير كافة الاحتياجات المتعلقة بتحقيق حماية الطلاب وكافة العناصر المشتركة في العملية التعليمية.

كما وجه الثني تعليماته بالتنسيق العاجل لتوفير التغطية المالية اللازمة لصرف علاوة التدريس المقررة للمعلمين، وتوفير مبالغ مالية كمصروفات ومناولة ونقل وتوزيع الكتاب المدرسي.

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