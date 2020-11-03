دبلوماسية إيطالية: الحكومة تتحرك مع الليبيين والإمارات وروسيا لحل أزمة الصيادين المحتجزين في بنغازي

أكدت نائب وزير الخارجية الإيطالية، مارينا سيريني، أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي «تتحرك مع الليبيين» وكذلك مع كل من الإمارات وروسيا من أجل حل أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وتحتجز السلطات في مدينة بنغازي صيادين من جزيرة صقلية جنوب إيطاليا منذ مطلع سبتمبر الماضي، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وقالت سيريني في تصريح إذاعي إن الحكومة تسعى لحل أزمة الصيادين الصقليين، معتبرة أنهم «محتجزين من قبل سلطات غير معترف بها على المستوى الدولي» في إشارة إلى «الجيش الوطني في شرق ليبيا» بحسب «آكي».

وأوضحت سيريني قائلة إن «الحكومة تتحرك مع الليبيين ولكن قبل كل شيء مع دول، مثل الإمارات العربية المتحدة وروسيا، لها علاقات أوثق مع (الجيش الوطني) بقيادة الجنرال خليفة حفتر».

وأضافت الدبلوماسية الإيطالية أنه «يجب أن نعمل على إعادة هؤلاء المواطنين، المحتجزين في ظروف جيدة، إلى الوطن ولكننا نتحدث عن موقف دقيق ومعقد يتطلب الكثير من السرية أيضًا».

وتنتقد المعارضة الإيطالية موقف الحكومة حيال قضية الصيادين الصقليين، فيما دعت بعض الأحزاب، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى طلب وساطة فرنسية من أجل إطلاقهم.

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واحتجزت السلطات في بنغازي قاربي صيد تابعين لأسطول بلدية ماتزارا ديل فاللو الإيطالية في ميناء بنغازي، بينما كانا يبحران على بعد 35 ميلًا شمال المدينة. بحسب ما أعلنه رئيس البلدية الإيطالية، سالفاتوري كوينتشي، في 3 سبتمبر الماضي.

وطالب حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي، الحكومة الإيطالية بـ«عمل المزيد»، بشأن الصيادين المحتجزين، مقترحًا في تصريحات إذاعية، الخميس الماضي، على وزير الخارجية لويغي دي مايو، الذهاب إلى طرابلس للتحدث مع السلطات هناك بشأن الصيادين، بحسب «آكي».

وتعهدت رئاسة الحكومة الإيطالية بايجاد «حل إيجابي» لقضية الصيادين الصقليين خلال استقبال المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، بيترو بيناسي، نيابة عن رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي، بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيغي) بالعاصمة روما في 22 سبتمبر الماضي.

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