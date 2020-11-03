“الواحة” لـ218: حقل السماح يعود للإنتاج اليوم

قال قسم الإعلام في شركة الواحة للنفط في تصريح لقناة “218”، إن حقل السماح سيعاد تشغيله اليوم الثلاثاء ليعود للإنتاج بعد توقف دام 10 أشهر.

وأوضح قسم الإعلام أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الإنتاج العام للشركة الذي كان يبلغ إنتاجها نحو 300 ألف برميل قبل عام 2014 وفقا لبيانات مؤسسة النفط.

وكانت الفرق الفنية التابعة لشركة الواحة قد نجحت أمس الاثنين في إعادة تشغيل حقل جالو 59 وحقل الواحة.

وتدير شركة الواحة ميناء السدرة أكبر موانئ التصدير في ليبيا الذي عاد للعمل قبل نحو أسبوعين بعد ما رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عنه.

وكانت الواحة قد أنهت صيانة الخط الرئيسي المسؤول على نقل النفط من حقل السماح إلى محطة القطار ومن ثم لمجمع تخزين بالسدرة تمهيدا للتصدير.

وكشفت مؤسسة النفط أن إنتاج الواحة يمكن أن يرتفع إلى 600 ألف برميل مستقبلا في حال تسييل الميزانيات بشكل منتظم لتهيئة البنية التحتية وتطويرها وإنجاز المشاريع الهندسية والتفصيلية.

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