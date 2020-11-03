“النواب المنشقون” يتفقون مع “مجلس الدولة” على تنسيق مخرجات “حوار تونس”

عقد مجموعة النواب المنشقين في طرابلس اجتماعا اليوم الثلاثاء مع أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري، لترتيب الأوراق قبل انعقاد الحوار السياسي المقرر في 9 نوفمبر الجاري بتونس.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمجمع ريكسوس في العاصمة طرابلس، تم بناءً على تنسيق بين رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس النواب المنشقين حمودة سيالة، على حد زعمها.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع لتوحيد الرؤى وتعزيز نقاط التوافق والتنسيق المشترك بين النواب المنشقين وأعضاء المجلس الاستشاري، للوصول إلى رؤية واضحة لحل الأزمة الليبية.

وواصلت تلك الوسائل الإعلامية ادعاءاتها بأنه تم التأكيد على أن مخرجات الحوار السياسي للمرحلة القادمة يجب أن تكون ليبية خالصة، واستعادة زمام القرار الليبي، والتمسك بالاتفاق السياسي كأساس لأي اتفاق قادم، بحيث تكون فيه الكلمة العليا للشعب الليبي.