شاهد..الوطني لمكافحة الأمراض يحيي اليوم العالمي للصحة الواحدة

بمناسبة اليوم العالمي للصحة الواحدة وتحت شعار (مفهوم الصحة الواحدة ودورها في الارتقاء بصحة المجتمع) ، إنطلقت صباح هذا اليوم الاثنين فعاليات اليوم العلمي ، الذي أشرف عليه المركز الوطني لمكافحة الامراض بالتعاون مع المركز الوطني للصحة الحيوانية ، وبمشاركة فاعلة من عدد من الخبراء والمتخصصين ، حيثُ ألقيت بعض الورقات العلمية والمحاضرات التي تناولت مفهوم الصحة الموحدة ، والتعريف بأهمية الأمراض المشتركة ، وسلامة الغذاء وصحة البيئة ، والتوعية بأهميتها ، واتاحة الفرصة لتبادل المعلومات وبناء شبكة تواصل بين مختلف القطاعات .



هذا وقد افتتح الاحتفالية كل من الدكتور بدرالدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض والدكتور زكريا الختال مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية وعدد من الدكاترة والمهتمين.

وقد تناول الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في كلمته عن التوعية المجتمعية ، وأهمية خلو البيئة المحيطة من الأمراض المعدية والمشتركة ، والتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان ، كما أكد في كلمته على آليات التعاون بين مختلف القطاعات لاحتواء انتشار جائحة كورونا ، والحد من تفشي هذا الفيروس الذي انهك العالم.