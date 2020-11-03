العملات الأجنبية ترتفع أمام الدينار بالسوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار مع عودة التداولات اليوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة 6.330 دينار مرتفعا بذلك ما مقداره 3 قروش فيما صعدت قيمة الدولار بمقدار قرشين على صعيد الحوالات الخارجية مسجلة 6.350 دنانير لتشمل حالة الارتفاع سعر صرف اليورو الذي تم تداوله 7.260 دنانير.

أما العملات الأخرى فقد ارتفعت قيمة الليرة التركية بشكل طفيف أمام الدينار وجرى تداولها على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ76 قرشا فيما بلغت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي دينارين وستة وعشرين قرشا.

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