المحجوب: أردوغان يرفض اتفاق وقف القتال كي لا يخرج من ليبيا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش خالد المحجوب، أن اجتماعات اللجنة العسكرية كانت لها جوانب إيجابية، تظهر شيئا فشيئا حتى وصلت هذه الإيجابيات اليوم إلى غدامس بعد أن كانت في الخارج

وأشار المحجوب، إلى أن اجتماع غدامس، انتقل من مرحلة العناوين إلى التفاصيل، وانتقل من الخارج إلى داخل البلاد

وحول الرفض التركي ولإخواني، لوقف إطلاق النار قال المحجوب، إن الرفض الاخواني الذي تديره تركيا بحزب سياسي تركي يعمل على مصلحة تركيا، مشيرا إلى أن حزب أردوغان يتبع تنظيم يعمل على تحقيق ما يريده التنظيم داخل هذه المنطق.

وتابع المحجوب، أنه بالتالي نتوقع أن تركيا أول الرافضين لأن أردوغان يرفض الخروج من ليبيا ويريد الاستمرار فيها وينظر اليها أنها خطوة مهمة لتحقيق مشروعه في كامل المنطقة

وأردف المحجوب، أن الأمر مرتبط بإراده محلية وإقليمية ودولية، مشيرا إلى أن الإرادة المحلية متمثلة في أطراف الاتفاق والحاضنة الوطنية وهو الشعب الذي يريد أن تخرج ليبيا إلى بر الأمان عبر المسار العسكري وهناك ثقة كبيرة في العسكريين الحقيقيين

وأضاف المحجوب، أما الإرادة الإقليمية معروفة لدى الجميع أن مصلحة بعض الدول في استقرار ليبيا، مشددا على ضرورة الاستقرار خصوصا الدول التي تخشي تنظيم الإخوان وسيطرته على ليبيا

واستطرد المحجوب، ان الإرادة الدولية اتفقت وتم الاتفاق في مخرجات برلين ولا يوجد أي رفض لذلك ماعدا تركيا

وأفاد المحجوب، بأن التيار الوطني الآن أصبح في وعي كامل بما حاكه تنظيم الإخوان وما جلبة للمنطقة وما جلبة لليبيا، لافتا ِإلى أن التيار الوطني داخل المنطقة الغربية قادر على المواجهة.

وأكد المحجوب، أن العسكريين في كثير من الدول عبروا بالأزمات إلى بر الأمان وعبر بدولهم إلى مصاف التنمية والاستقرار وذلك يأتي من ارتفاع الحس الوطني لديهم

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