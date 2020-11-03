«العالمية للنقل الجوي» تعلن عن هبوط أولى طائراتها في مطار معيتيقة قادمة من بنينا

أعلنت الشركة العالمية للنقل الجوي، عن هبوط أول طائرة تابعة لها في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد قرار استئناف الحركة الجوية.

وذكرت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الطائرة التي تحمل اسم “ERJ145” سيرت رحلتها من مطار بنينا الدولي إلى مطار معيتيقة الدولي وعلى متنها 50 راكباً.

ونوهت الشركة في ذات البيان أنها ستباشر رحلاتها من وإلى المطار بمعدل رحلتين يومياً.

وأعلن المدير العام لشركة الخطوط الأفريقية م. خالد سويسي، عن تسيير رحلات ركاب منتظمة (امعيتيقة – بنينة – امعيتيقة) بواقع رحلتين أسبوعيًا بدءً من يوم 16 أكتوبر الجاري.

وسبق أن أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني، في خطوة تهدف إلى حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب الليبي.