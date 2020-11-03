الثني يصدر تعليماته بتوفير الاحتياجات المائية لسرت والمناطق المجاورة

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، تعليماته بضرورة الإسراع في توفير احتياجات مدينة سرت والمناطق المجاورة لها فيما يتعلق بالإمدادات المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الثني مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ووكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية محمد امسيك، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ورئيس جهاز تنفيذ المشروعات سالم برجو.

وتناول الاجتماع، الذي عُـقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، المشكلات التي تعانيها مناطق بلديات سرت وخليج السدرة فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشكلات الصرف الصحي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الحكم المحلي على موقع «فيسبوك».

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واستعرض رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية التقرير المرئي لزيارته بلدية سرت والمناطق المجاورة لها، موضحًا المشكلات التي تواجهها المنطقة وكيفية معالجتها، وأهمها نقص إمدادات مياه الشرب، والتعديات على خطوط النهر الصناعي، ومحطات الضخ للخزانات والأحياء السكنية وكذلك مشكلة مياه الصرف الصحي.

كما أصدر الثني تعليماته بعقد اجتماع عاجل يضم كلًا من الجهاز التنفيذي لإدارة وتشغيل منظومة النهر الصناعي، وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى، وجهاز الشرطة الزراعية، ووكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومندوب عن وزارة الداخلية، على أن يترأس هذا الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ويتم تقديم النتائج والتوصيات في أسرع وقت.

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