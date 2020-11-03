وزير الصحة يكرم الموظفين المتميزين بوزارة الصحة خلال العام الحالي

خلال فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لشعب التمريض العام المتوسط، كرم وزير الصحة سعد عقوب مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة نوري الفسي، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة سالم الجبالي، بجائزة الموظفين المتميزين لعام 2020، حيث تم منحهما دروعا تذكارية تقديرا لجهودهما المتميزة.

هذا وأكد عقوب اهتمام الوزارة بالارتقاء والنهوض بالكادر البشري ووضع الخطط والبرامج وتوفير الآليات والوسائل التي تكفل تحقيقها وتضمن بقاءها ضمن أعلى المواصفات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا