الثني يبحث حل مشكلات الأجهزة الطبية التابعة لمجلس وزراء الحكومة الليبية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء آليات حلحلة مشاكل المراكز والأجهزة الطبية التي نقلت تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع موسع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بالخصوص.

وضم الاجتماع مدير مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، ومدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، ورئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني.

كما ضم الاجتماع مستشاري رئيس مجلس الوزراء في المجال الصحي فتحي البركي، والدكتور نوري شمبش، والدكتور عبد الله محمد.

وتناول الاجتماع سردا لكافة المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه المرافق، والسعي لتكاتف الجهود لوضع خطة قصيرة الأجل الهدف منها تقديم أفضل الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة للحكومة خلال هذا العام 2020.

وتهدف الخطة كذلك لتأمين الاحتياجات الأساسية كالأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تقييم دور المراكز الصحية الأولية بالبلديات وتفعيلها بشكل يحقق الهدف من توطينها.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة عقد اجتماعات دورية تشمل الحاضرين لهذا الاجتماع، إضافة إلى وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، للوقوف بشكل دوري على مستويات تقديم الخدمات الصحية، وحلحلة كافة المشاكل التي تعترضها أولا بأول.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية القرار رقم 677 لسنة 2020 والذي يقضي بنقل التبعية الإدارية والفنية لقطاعات جهاز الإمداد الطبي، ومركز بنغازي الطبي، ومركز سبها الطبي، ومركز طبرق الطبي، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.