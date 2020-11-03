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مدرسة الشهداء في كاباو تستحدث منظومة لرصد علامات الطلبة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استحدثت مدرسة الشهداء للتعليم الاساسي بمدينة كاباو منظومة لرصد علامات الطلبة، بهدف توفير الوقت والجهد على كادر التدريس في ظل ازمة كورونا.

ووفرت المنظومة المستحدثة وقتا على لجان الرصد بعد أن شهدت المدرسة نقصا في المعلمات لإدخال البيانات،

وكانت عملية الرصد تستغرق أياما وكذلك تستنزف الكوادر الذين يتجمعون في غرفة واحدة لإجراء الرصد يدويا، وبات الآن الكادر التعليمي متماشيا مع اجراءات الوقاية من كورونا ويقومون برصد الدرجات أولا بأول من خلال المنظومة الحديثة وكل ذلك من اجل الطلبة في الظروف الصعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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