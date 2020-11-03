نورلاند: نرحب بالجهود الشجاعة التي تبذلها الأطراف الليبية في غدامس

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده ترحب بالجهود الشجاعة التي تبذلها الأطراف الليبية في مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية في غدامس لتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار.

وأضاف نورلاند في بيان له، اليوم الإثنين، أن بلاده تأمل أن يحقق الحوار الليبي تطلعات الشعب لوقف التصعيد وإنهاء الصراع، والبدء في اتخاذ خطوات ملموسة تؤدي إلى إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد، في إشارة منه إلى الميليشيات التي ترسلها تركيا.

وأكد نور لاند أن هذا المسار سيكون قد حقق نجاحا حين تتمكن الأطراف الليبية في تونس بمنتدى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بدءًا من 9 نوفمبر والذي تسيره الأمم المتحدة، موضحا أن الهدف من ورائه وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات الوطنية يمكن من خلالها لجميع الليبيين ممارسة سيادتهم وحقهم الثابت في اختيار مستقبلهم من خلال الوسائل الديمقراطية.

وأعرب نورلاند عن تفاؤله بشأن سعي الغالبية العظمى من الليبيين لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية أمام ليبيا لاستعادة سيادتها وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا.

وعلى صعيد آخر.. أظهر نورلاند غضبه من أن هناك مجموعة من الليبيين، تسعى بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية، إلى تقويض الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة، وتعمل على نهب ثروة البلاد، وتغليب مطامحهم الشخصية على رفاهية الشعب كافة، محذرا من أن من يقف عقبة في طريق تقدم الحوار الليبي سينال عقوبات خطيرة.

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